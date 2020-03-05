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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали студента из Италии

В общежитии медуниверситета, где живет студент, проводят карантинные мероприятия

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге после госпитализации с признаками ОРВИ студента из Италии проводятся карантинные мероприятия в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова (СЗГМУ), сообщила в среду пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Эпидемия коронавируса

"Проводятся санитарно-карантинные мероприятия в здании общежития. Был определен круг контактных лиц. Все они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование", - говорится в сообщении.

Проживающий в общежитии итальянский студент был госпитализирован с симптомами ОРВИ в инфекционную больницу имени Боткина. Медики занимаются его лечением и обследованием на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию, следует из сообщения.

По состоянию на 2 марта в Боткинской больнице Петербурга оставались 26 человек с подозрением на коронавирус, которые прибыли из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса.

В России на данный момент известно об одном человеке, проходящем лечение от коронавирусной инфекции. 2 марта диагноз подтвердился в Москве у Давида Берова, который вернулся из Италии. Заболевание протекает в легкой форме. У контактировавших с заболевшим москвичом не выявили коронавирус.

Случай Берова стал шестым подтвержденным заражением в России. Еще трое заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess находятся в изоляции в Казани. До того в Тюмени и Чите прошли лечение два гражданина Китая.

Хроника коронавируса. Март.

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Санкт-Петербург

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