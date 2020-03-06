В штабе рассказали о новых зараженных коронавирусом в Москве

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Один из пяти новых выявленных зараженных коронавирусом в Москве находится в состоянии средней тяжести, рассказали в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом. С Давидом Беровым, о заражении которого было объявлено 2 марта, всего в столице их шестеро.

Все они изолированы. Им проводят полную диагностику и лечение.

"Трое из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, двое - в больничный комплекс в Коммунарке. Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке", - сказал представитель штаба.

Большинство контактов заболевших уже установлены, с ними начали связываться, у всех возьмут анализы. Их близкие уже под наблюдением врачей. Три человека, у которых нашли симптомы ОРВИ, госпитализированы.

В штабе отметили, что "остальные, не имеющие никаких признаков заболевания, должны оставаться на домашнем карантине либо отправиться в обсервационный центр". На 16:00 пятницы в обсервационном центре размещены два человека из числа близких контактов заболевших.

"Важно, что большинство не имели множества контактов и большую часть времени находились дома. Только одна пациентка посещала занятия в университете. В настоящий момент ее учебная группа в полном составе проходит осмотр и забор биоматериалов для проведения исследования", - сказали в штабе.

Данные обо всех контактировавших с инфицированными и уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов страны.

"Обращаем внимание, все заболевшие вернулись в Москву из Италии. Если вы или ваши близкие прибыли следующими рейсами SU 2613 20.02 Милан - Москва, SU 2322 22.02 Москва - Мюнхен, рейс SU 2323 26.02 Мюнхен - Москва, 9U 175 24.02.2020 Кишинев - Москва, SU 2413 29.02.2020 Милан - Москва, "Уральские авиалинии" Верона - Москва 3510 29.02, S7 3586 01.03 Верона - Москва, просим немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра", - призвали в штабе.

Мэр Сергей Собянин вечером 5 марта ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.