У нижегородского пациента с коронавирусом ОРВИ протекает в легкой форме

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Нижегородской области лабораторно подтвержден единственный случай заражения коронавирусом, пациент изолирован, болезнь протекает в легкой форме, сообщил губернатор Глеб Никитин через пресс-службу.

Сославшись на врачей он сказал, что температура у больного в норме, его состояние оценивается как удовлетворительное. Пациент останется под наблюдением на протяжении всего инкубационного периода.

Заболевший вернулся из Милана и обратился к врачам с признаками ОРВИ.

Составлен список всех, кто с ним контактировал, с ними "установлена связь и проводятся карантинные мероприятия", сообщили в пресс-службе губернатора.

Никитин считает, что ситуация в области опасений не вызывает: "предусмотрительно усилены меры профилактики, в том числе в ежедневном режиме осуществляется мониторинг лиц, прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий, усилен санитарно-карантинный контроль в нижегородском международном аэропорту "Стригино" им.В.П.Чкалова".

Оперативный штаб при правительстве сообщил, что за сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронивирусом COVID-19, в том числе пять в Москве и один в Нижнем Новгороде.