Новых случаев коронавируса в России на утро субботы не зафиксировано

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Число официально зарегистрированных в РФ случаев коронавирусной инфекции Covid-19 по данным на утро 7 марта остается неизменным, сообщает Роспотребнадзор.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции: это двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), семь у граждан РФ, вернувшихся из Италии и один эпизод заболевания гражданина Италии, который учится в медуниверситете в Санкт-Петербурге по обмену.

Число официально зафиксированных случаев выросло в пятницу, 6 марта, когда пять диагнозов было подтверждено в Москве и один - в Нижнем Новгороде.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы МЧС и МИД России с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань. Эти три случая числятся за Японией, поскольку впервые диагноз COVID-19 был поставлен там. По данным Минздрава Татарстана, все трое чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке - карантин для них подходит к концу 8 марта.