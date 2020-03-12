В Госдуме стали проводить три дезинфекции в день

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В зданиях Госдумы с 11 марта ввели усиленные меры профилактики коронавируса, в частности, в местах наибольшего скопления людей теперь проводят дезинфекцию три раза в день, сообщили в аппарате Думы, ссылаясь на распоряжение руководства аппарата.

Со среды кабинеты депутатов и сотрудников аппарата, а также дверные ручки и перила лестниц начали обрабатывать дезинфицирующими средствами, рассказали несколько депутатов.

Также в Думе решили сократить проведение круглых столов, экспертных советов и других мероприятий с участием большого количества людей, такое распоряжение разослали по фракциям, сказал источник "Интерфакса" в думском аппарате.

В Москве с 5 марта по указу мэра Сергея Собянина введена повышенная готовность по коронавирусу. В связи с этим всем, кто вернулся из стран, неблагополучных по этой инфекции, обязывают самоизолироваться на две недели. Вице-спикер Думы Петр Толстой, который побывал в Париже на мероприятии ПАСЕ, сообщил, что по возвращении сел дома на карантин на две недели и будет работать дистанционно.