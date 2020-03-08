Новых случаев коронавируса в РФ на утро воскресенья не зарегистрировано

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Число официально зарегистрированных в РФ случаев коронавирусной инфекции COVID-19 по данным на утро 8 марта остается неизменным и составляет 14 случаев заражения.

Как уточняет Роспотребнадзор, это двое 2 граждан Китая (оба уже выписаны после выздоровления), 11 граждан России, вернувшихся из Италии (один уже выписан), и один гражданин Италии.

В субботу, 7 марта, три новых случая были диагностированы в Липецке и один - в Санкт-Петербурге, все - граждане России, побывавшие в Италии.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы МЧС и МИД России с лайнера Diamond Princess в Казань. Эти три случая числятся за Японией, поскольку впервые диагноз COVID-19 был поставлен там.