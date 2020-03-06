Путин заявил о приоритете стабильности перед сменяемостью власти

Но позднее "совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти", добавил он

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сейчас для России важнее стабильность, но позднее "совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти", заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иванове. Так он объяснил обсуждаемые поправки к Конституции.

"Сейчас предлагается ликвидировать количество сроков, на которые президент может избираться. Я прекрасно помню, что говорил ветеран в Санкт-Петербурге. Почему я не хочу отменять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на пять и не на 10 лет, а, минимум, лет на 30 или 50", - сказал он.

"Поэтому я считаю, что нужно (ориентироваться) на будущее. Сейчас, действительно, может быть, важнее стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, ресурсов, жирка, что называется, тогда совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять и убрать из Конституции обязательную сменяемость не могу, мне это не нравится", - объяснил он.

На вопрос, почему он отказывается от предложений подольше остаться на посту президента и не устал ли он, Путин отшутился: "Моя работа заключается, в том числе, и в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать?"

Вернувшись к серьезному тону, Путин заявил, что благодарен людям, которые придерживаются такой точки зрения.

"Дело не в том, что я устал или хочу уйти куда-то в сторону. Любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспримет это не просто как работу, а как судьбу, и поэтому я к этому так и отношусь", - добавил он.

Путин также заявил, что не смог бы ничего сделать на посту президента, если бы не чувствовал поддержку людей.

15 января президент в послании Федеральному собранию предложил обсудить возможность изменить Конституцию и высказал ряд предложений, касающихся социальной поддержки населения, перераспределения властных полномочий и ограничений для высших чиновников. 20 января он внес в Госдуму законопроект с поправкой в Конституцию. 23 января законопроект был единогласно принят в первом чтении.

Второе чтение, вероятно, пройдет 10 марта. В Госдуму и рабочую группу по поправкам поступило более 900 предложений о том, как менять Конституцию. 2 марта президент внес в Думу новые поправки к законопроекту, в том числе об упоминании бога в Конституции, о государствообразующем народе и о детях как достоянии России. Председатель ЦИКа Элла Памфилова высказала мнение, что эти поправки содержат "политическое завещание" Путина.