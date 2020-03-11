Четверо экс-полицейских из "дела Голунова" останутся в СИЗО до конца марта

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным заключение под стражу бывших сотрудников УВД по ЗАО, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Акбара Сергалиева и Романа Феофанова, они останутся в СИЗО до 29 марта 2020 года", - сказали в суде

Ранее в среду Мосгорсуд признал законным арест Максима Уметбаева, признавшего вину в применении насилия к журналисту, и предполагаемого организатора преступления Игоря Ляховца.

Суд также оставил в силе решение о заключении под стражу Дениса Коновалова. Однако 26 февраля Басманный суд перевел его под домашний арест по ходатайству следствия. Накануне его адвокат Алексей Губкин заявил, что отозвал жалобу на заключение под стражу подзащитного, поскольку Коновалов был переведен под домашний арест.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

Бывшие полицейские были задержаны 29 января. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (пункты "а", "б", "в" части 3 статьи 286, части 3 статьи 303 и части 2 статьи 286 УК РФ). Суд санкционировал их арест.

В январе 2020 года Голунов был официально признан потерпевшим по этому делу.