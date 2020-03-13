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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:33

Съезд РСПП с участием Путина предложили перенести с марта на осень

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором должен был принять участие президент Владимир Путин, предлагается перенести с 19 марта на осень, заявил президент РСПП Александр Шохин.

По его словам, так же с учетом коронавируса предлагается перенести и Неделю российского бизнеса, частью программы которой является съезд.

Эпидемия коронавируса

Он уточнил, что съезд предлагается пренести на осень, а другие мероприятия недели можно будет провести и раньше, так что все они будут рассредоточены по времени. Решения по срокам будут принимать руководители этих тематических панелей. Например, налоговый форум "можно приурочить к обсуждению к обсуждению правительством налоговой политики в мае", считает глава РСПП.

"Предлагаю до октября месяца провести все запланированные мероприятия - это вот предельный срок", - заключил Шохин.

"Неделя российского бизнеса", запланированная на 16-20 марта, отменена из-за мер по предупреждению распространения коронавируса, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. По сути, НРБ оставалась единственным крупным мероприятием в деловой повестке, до сих пор не отмененным из-за коронавируса. Решение об отмене было принято только 13 марта, уточнил собеседник агентства.

РСПП проводит неделю раз в году, главным событием недели становится съезд союза.

Ранее 13 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент по-прежнему планирует принять участие в съезде РСПП на следующей неделе. Он также заверил, что ситуация с коронавирусом пока не изменила график главы государства и что для защиты здоровья Путина делается все необходимое. При этом он призвал журналистов не приходить в Кремль, если они обнаруживают у себя признаки недомогания.

"Президентская медицина - это отдельное измерение, постоянно во все периоды - и это не связано с какой-то эпидемиологической ситуацией. Поэтому все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных заболеваний, все делается", - сказал Песков.

РСПП Владимир Путин Дмитрий Песков Александр Шохин

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