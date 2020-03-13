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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:33

Конфликт между двумя тейпами в Ингушетии закончился перестрелкой

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Перестрелка произошла в пятницу в Назрановском районе Ингушетии между представителями двух тейпов, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, "между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений", рассказал собеседник агентства. Конфликт перерос в перестрелку, в результате которой один человек получил смертельное ранение, отметил источник.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, добавил он.

Официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

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