Зоозащитники усомнились в истории с карантином по бешенству в якутском приюте

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова обратилась в министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор с просьбой провести внеплановую проверку пункта передержки животных в Якутске, где в начале марта были убиты 200 собак и кошек.

"У нас есть веские основания предполагать, что объявленный "карантин по бешенству" является бутафорией, имеющей целью сокрытие череды преступлений", - говорится в обращении Новожиловой, текстом которого располагает "Интерфакс".

Опираясь на документы из прокуратуры, зоозащитница утверждает, что убитые собаки и кошки не могли являться переносчиками бешенства, так как были привиты.

Автор обращения также указывает, что после установления 3 марта "вируса бешенства", якобы занесенного хозяйской собакой, карантин в пункте объявлен не был. "Почему вновь прибывшее на территорию животное не прошло карантин (...) остается только догадываться. Ещё большее недоумение вызывает тот факт, что собака якобы могла иметь контакт с кошками, которые находились в обособленном помещении, но также были впоследствии умерщвлены", - пишет Новожилова.

В январе широкий резонанс получила история массовой гибели собак и кошек в этом же пункте передержки: в новогодние каникулы зверей фактически оставили умирать на 60-градусном морозе. В минувшее воскресенье стало известно, что более 200 из тех животных, что выжили, были жестоко убиты, а тела их свалены в контейнер.

По итогам проведенной на этой неделе в Якутии проверки было заявлено, что в контейнере находились трупы животных, погибших под колесами машин и от болезней, а также усыпленных по просьбе владельцев. Между тем Новожилова говорит, что волонтеры опознали в этих животных бывших обитателей пункта передержки.

"С точки зрения законодательства власти Якутска давно должны были понести суровое наказание по целому ряду статей Уголовного кодекса за из ряда вон плохо организованную работу с безнадзорными животными. Этот единственный на город пункт передержки является в буквальном смысле кошмарным ледниковым концлагерем, где нет даже воды", - заявила Новожилова.

Ранее более 20 известных артистов обратились к генпрокурору, главе Следственного комитета и министру внутренних дел РФ с просьбой привлечь к уголовной ответственности виновных в жестоком обращении с собаками и кошками в пункте передержки животных Якутска. Среди подписавших обращение были Валентин Гафт, Светлана Немоляева, Наталья Варлей, Светлана Крючкова, Чулпан Хаматова, Мария Шукшина, Владимир Стеклов, Алексей Серебряков, Людмила Савельева, Александр Збруев, Елена Сафонова, Елена Камбурова, Леонид Ярмольник, Евгений Миронов, Татьяна Васильева, Ксения Раппопорт, Глеб Панфилов, Инна Чурикова и другие.