"Открытая Россия" отложила митинг в Москве из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Организаторы кампании "Нет!" приняли решение перенести митинг 22 марта в Москве на более позднюю дату из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Открытой России", которая инициировала кампанию.

"Мы приняли решение не проводить 22 марта митинг в Новопушкинском сквере. Ситуация в стране из-за коронавируса становится все более угрожающей, в таких условиях мы не хотим подвергать возможных участников акции смертельной опасности, создавая точку скопления людей", - написал в своем телеграм-канале директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Организаторы при этом заявили, что обращаются к властям с требованием не проводить 22 апреля общероссийское голосование. "Во время пандемии коронавируса само "общероссийское голосование", в котором примут участие миллионы людей, будет угрожать их здоровью и жизни", - считают в "Открытой России".

Решения о митингах в других городах примут региональные комитеты кампании "Нет!".

Митинг, о котором идет речь, не был согласован с московскими властями, однако оппозиционеры намеревались выйти на протестную акцию.

Ранее мэрия отклонила заявку, которую подавали координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова, представительница "Партии перемен" Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров: митинг был заявлен на 21 марта на проспекте Сахарова, численность - 50 тыс. человек.

Затем оргкомитет кампании "Нет!" подал уведомление на Новопушкинский сквер на 4900 человек из-за того, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. На территории Москвы запрещены "спортивные зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия".

Во всех официальных ответах мэрии говорилось, что в согласовании мероприятия отказано из-за работы по предотвращению распространения на территории Москвы коронавируса. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции отметили, что в рамках данных работ введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

Кампанию "Нет!" запустила "Открытая Россия". На ее сайте заявлялось, что цель кампании - добиться, чтобы как можно больше граждан высказались "против" на голосовании по поправкам в Конституцию, а также организовать наблюдение за волеизъявлением граждан. Накануне их сайт заблокировал Роскомнадзор, официальная причина - нарушение закона о персональных данных.

Совет Федерации на прошлой неделе одобрил принятый Госдумой закон с поправками в Конституцию РФ. В минувшую субботу его подписал президент РФ и направил в Конституционный суд. Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо, а также норма, которая дает возможность действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.