Алтайский край отменил поезда до Казахстана из-за коронавируса
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство Алтайского края из-за коронавируса отменило до особых указаний прямые поезда до Казахстана, сообщил пресс-центр администрации региона.
"Таким образом, движение приостановлено по 13 поездам", - говорится в пресс-релизе.
Чиновники пообещали, что вернуть неиспользованные билеты можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.
Финская железнодорожная компания VR Group 17 марта сообщила, что с 19 марта прервет пассажирское сообщение с Россией из-за коронавируса как минимум до 13 апреля.