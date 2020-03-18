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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

Алтайский край отменил поезда до Казахстана из-за коронавируса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство Алтайского края из-за коронавируса отменило до особых указаний прямые поезда до Казахстана, сообщил пресс-центр администрации региона.

Эпидемия коронавируса

"Таким образом, движение приостановлено по 13 поездам", - говорится в пресс-релизе.

Чиновники пообещали, что вернуть неиспользованные билеты можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

Финская железнодорожная компания VR Group 17 марта сообщила, что с 19 марта прервет пассажирское сообщение с Россией из-за коронавируса как минимум до 13 апреля.

Финляндия Казахстан Алтайский край

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