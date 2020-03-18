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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

"Мособлэнерго" закрыло центры обслуживания клиентов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Мособлэнерго" приостановило с 18 марта работу всех центров обслуживания клиентов для профилактики по коронавирусу, сообщили в пресс-службе компании.

Это решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора и в соответствии с постановлением губернатора региона Андрея Воробьева.

Принимать документы от заявителей компания собирается в электронном виде через "Портал потребителя", по электронной почте или через "Почту России".

Московская область Мособлэнерго Роспотребнадзор Андрей Воробьев

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