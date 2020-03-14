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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:49

Инвестбанки начали переводить аналитиков на удаленный режим работы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские инвестиционные банки начали переводить аналитиков на дистанционный режим работы на фоне угрозы распространения коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB (частично) планируют перевести аналитические отделы на "удаленку" с понедельника, 16 марта.

Кроме того, по словам источников, ряд инвестбанков тестируют возможность работы в удаленном режиме, но пока официально его не вводят.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 13 марта 2020 года коронавирусная инфекция в России была подтверждена у 45 человек. С учетом двух пациентов в Кемерове, о которых стало известно в субботу, эта цифра достигла 47.

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