Центробанку снова отказали в аресте имущества двух экс-собственников и топ-менеджеров МинБа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 16 марта отказал Московскому индустриальному банку (МинБ) в лице ЦБ РФ в аресте имущества, включая денежные средства, Абубакара Арсамакова и Адама Арсамакова в пределах суммы 195,7 млрд рублей, следует из картотеки суда.

"Принимая во внимание, что доказательств безусловной необходимости принятия данных обеспечительных мер истцом не представлено, суд не нашел оснований для принятия испрашиваемых обеспечительных мер", - говорится в определении суда, размещенном на сайте.

Дело рассматривалось в рамках иска МинБа к бывшим собственникам и топ-менеджерам находящегося сейчас на санации банка на 195,7 млрд рублей.

18 февраля Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ЦБ РФ о принятии мер обеспечения по иску в отношении всех ответчиков. Минб и ЦБ РФ подали на отказ апелляции.

Представитель ЦБ 18 февраля просил суд принять "срочные меры обеспечения" в связи с тем, что ему стали известны факты "отчуждения ответчиками своих земельных участков, жилья и автомобилей".

В свою очередь, все ответчики указали на несоразмерность и необоснованность заявленных мер обеспечения. Единственным доходом ответчиков является пенсия или зарплата, которая идет, в том числе, на дорогостоящее лечение и содержание несовершеннолетних детей. При этом часть ответчиков взяла в МинБе кредиты, которые регулярно выплачивает, и арест не позволит погасить долг.

В частности, отмечалось на заседании, требования предъявлены к людям, которые давно не работают в банке - уволились либо являются пенсионерами. Кроме того, в число ответчиков включены руководители региональных офисов Галина Фокина (Орел), Юрий Рувинский (Первомайский), Александр Крутов (Владимир). При этом Крутов сообщил на заседании, что 17 февраля его уволили в связи с данным процессом.

На заседании также отмечалось, что ответчики не укрывают своего имущества.

Банк России просил арестовать имущество, включая денежные средства ответчиков, на сумму заявленных требований.

Ходатайство ЦБ РФ о принятии мер поступило в суд 10 февраля.

Арбитражный суд Москвы назначил на 7 апреля предварительное заседание по иску Банка России.

Ответчиками по иску выступают Михаил Курбатов, Андрей Тихоцкий, Юрий Рувинский, Павел Неумывакин, Антон Рудь, Андрей Хицков, Александр Крутов, Алексей Матрешин, Адам Мацаев, Николай Янышев, Александр Новиков, Адам и Абубакар Арсамаковы, Владимир Катунин, Татьяна Борисова, Галина Шаханова, Малика Абубакирова, Галина Фокина, Александр Поляков. Суд 18 февраля прекратил производство по иску в отношении Шахановой в связи с ее смертью.

Из этих лиц ранее в состав правления МИнБа входили Абубакар и Адам Арсамаковы, Малика Абубакирова, Татьяна Борисова, Александр Крутов, Михаил Курбатов, Алексей Матрешкин, Александр Новиков, Александр Поляков, Антон Рудь и Андрей Тихоцкий.

Контроль над деятельностью МинБа ранее осуществлял Абубакар Арсамаков и связанные с ним стороны.

ЦБ в январе 2019 года объявил о санации МИнБа через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. Тогда зампред ЦБ Василий Поздышев отмечал, что размер дисбаланса между активами и пассивами МИнБа оценивался в диапазоне от 60 млрд рублей до 100 млрд рублей.

Банк России выделил на докапитализацию МИнБа 128,7 млрд рублей.

Это третий иск к бывшему руководству и собственникам санируемых через ФКБС банков. Ранее Промсвязьбанк подал иск к своим бывшим владельцам и менеджменту на 282,2 млрд рублей, банк "Открытие" - аналогичный иск на 289,5 млрд рублей.

ЦБ в 2017 году в течение всего нескольких месяцев решил санировать через ФКБС сразу три крупных банковских группы: об оздоровлении банка "ФК Открытие" он объявил 29 августа, Бинбанка - 21 сентября, Промсвязьбанка - 15 декабря 2017 года. Позднее в периметр финансового оздоровления через ФКБС вошел Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ, в апреле 2018 года), Московский индустриальный банк (в январе 2019 года) и Вокбанк (в апреле 2019 года).

Московский индустриальный банк по итогам четвертого квартала 2019 года занимал 28-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".