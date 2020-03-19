Глава Минпромторга спрогнозировал спад дефицита антисептиков к следующей неделе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Дефицит антисептиков в аптеках спадет к началу следующей недели, больницы и поликлиники уже получают эти средства в достаточном количестве, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он заверил, что антисептики поступают в аптеки и сейчас.

"Просто объемы потребления кратно превышают то, что коллеги завозят в аптеки и в торговые объекты. Мы исходим из того, что наша промышленность в состоянии обеспечить всю ту потребность, которая есть на сегодняшний день", - уточнил министр.

На фоне распространения нового коронавируса, в связи с рекомендациями мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами, в России возник ажиотажный спрос на антисептики. Также повышен спрос на медицинские маски, туалетную бумагу и продукты длительного хранения.

Минпромторг с февраля не раз заверял, что дефицита масок в стране быть не может и их производится достаточно. 18 марта ведомство в очередной раз заверило, что маски скоро вернутся в аптеки. Также руководство ведомства призывало граждан к разумному потреблению и советовало не делать больших запасов.

Замминистра промышленности Виктор Евтухов выразил надежду, что люди перестанут запасаться, поскольку у них в квартирах закончится место для продуктов.