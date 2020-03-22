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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

РФ ограничит авиасообщение с Турцией рейсами в Стамбул и вывозными чартерами

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Авиасообщение между РФ и Турцией с 00:00 23 марта по московскому времени ограничивается регулярными рейсами Москва - Стамбул и чартерами для отправки пассажиров на их родину, сообщили "Интерфаксу" источники. Росавиация уже подтвердила эту информацию.

"Полеты в Турцию будут выполняться без ограничений как регулярные только в аэропорт Стамбул, в другие аэропорты - как чартерные при условии перевозки в Турцию их граждан и в Россию граждан РФ до их полного вывоза", сообщил "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

Еще один источник в отрасли также знает о планируемых ограничениях полетов в Турцию с понедельника, однако с деталями он не знаком. Третий источник подтвердил, что ограничения касаются всех регулярных рейсов, кроме тех, что следуют из Москвы в Стамбул.

Накануне турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса. При этом России в опубликованных турецкими СМИ списках не было.

Ранее Турция уже закрыла авиасообщение с 22 странами, в том числе с Германией, Францией и Испанией. Коронавирус в Турции выявили более чем у 600 пациентов. В стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары. С субботы гражданам Турции также нельзя устраивать пикники и барбекю.

Турция

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