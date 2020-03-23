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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Рецидивист убил полицейского в Волгограде

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Полицейские в Волгограде задержали 48-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве их коллеги.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в понедельник в 14:00 по местному времени (13:00 по московскому) к старшему сержанту полиции, находившемуся на службе, обратилась за помощью женщина. Она сообщила, что неизвестный пытался ее обокрасть, и указала на преследовавшего ее мужчину. Увидев полицейского, преступник попытался скрыться.

Однако полицейский задержал его и доставил на КПП охраняемого объекта ГУ МВД России по Волгоградской области. При выяснении обстоятельств злоумышленник достал нож и ударил им полицейского, после чего скрылся. От полученного ранения сотрудник полиции скончался до приезда скорой помощи.

Он отметил, что после нападения на полицейского убийца был задержан. Им оказался 48-летний ранее неоднократно судимый житель Городищенского района Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Позднее в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области подтвердили информацию об убийстве полицейского и задержании злоумышленника. При этом уточнили, что преступник пытался проникнуть на охраняемый объект регионального Главка МВД России.

"Во время проверки его документов на контрольно-пропускном пункте административного здания мужчина достал нож и нанес им удар старшему сержанту полиции. От полученного ранения пострадавший скончался", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Волгоград

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