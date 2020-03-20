Генпрокуратура потребовала удалить восемь фейков о коронавирусе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура направила в Роскомнадзор восемь требований отреагировать на распространение ложной информации о коронавирусе под видом достоверных сообщений. Об этом "Интерфаксу" сообщили в надзорном ведомстве.

По мнению прокуроров, такие фейки "способствуют эскалации панических настроений среди населения, а также нарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность". Поэтому ведомство усмотрело в публикациях признаки административных нарушений и предложило Роскомнадзору отреагировать по закону.

16 марта на сайте "Эха Москвы" было опубликовано интервью с политологом Валерием Соловьем. "Со ссылкой на анонимные источники он сообщил, что в Российской Федерации имеется порядка 1600 подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч",- заявили в надзорном ведомстве.

Там напомнили, что официальные данные - иные. На вечер 20 марта это 253 случая заражения, ни одной смерти и более 122 000 проведенных тестов.

Главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов сообщил, что публикация с сайта удалена и заменена на текст требования Роскомнадзора. Радиостанция изучает шансы обжаловаать это требование, добавил он.

"Мы юридически рассмотрим вопрос обжалования, поскольку это мнение гостя, в программе Особое мнение", - сказал главред "Эха".