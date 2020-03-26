ВТБ с 31 марта запустит программу помощи заемщикам, пострадавшим от коронавируса

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ВТБ сообщи, что с 31 марта запустит программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам. В частности, банк предложит им реструктуризацию кредитов и отсрочки по выплатам.

Так, все заемщики, которые ушли на больничный с диагнозом COVID-19, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. Все подтверждающие документы (больничные листы) банк готов принимать дистанционно, через контакт-центр, визиты в офис банка в данном случае исключены. По факту обращения клиента и после получения необходимых документов услуга активируется автоматически.

ВТБ уже получил первые обращения о таких клиентов и рассматривает их в индивидуальном формате.

Клиенты сохраняют возможность воспользоваться оформленными страховыми программами, которые дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.

"Крайне важно для нас оказать поддержку остальным заёмщикам, которые понесли финансовые потери в результате распространения пандемии. ВТБ уже сейчас готов предлагать им программы реструктуризации кредитов. Они включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита, снижение ставки - решение по каждому обращению будет принято банком в индивидуальном порядке", - сообщил банк.

Президент Владимир Путин в телеобращении 25 марта предложил ввести "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%. Аналогичный механизм будет предусмотрен и для индивидуальных предпринимателей.

20 марта Банк России рекомендовал банкам реструктурировать долги заемщикам-физлицам, у которых диагностирован COVID-19, и не начислять им пени и штрафы по кредитам. Регулятор призвал поддержать потребителей финансовых услуг и снизить риски для их финансового благополучия.