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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Телеканал "Россия 24" и его ведущие перешли на работу из дома

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ведущие телеканала "Россия 24" (ВГТРК) перешли на удаленную работу и ведут эфир, находясь дома.

"Наш канал работает на "удаленке", мы сидим дома. Несмотря на технические сложности, мы хотим показать, что даже телевидение тоже можно делать из дома", - сказал ведущий канала.

В информационных заставках телеканал сообщает, что с четверга людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим, работать удаленно, не посещать общественные места, а встречи и совещания проводить онлайн.

"Сегодня наши ведущие тоже выходят в эфир из дома", - говорится в сообщении.

На телеканале НТВ сообщили, что пока не планируют менять режим, Первый канал не ответил на запрос агентства.

С 26 марта по 14 апреля в Москве в соответствии с указом мэра Сергея Собянина в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 вводится режим обязательной самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет, а также для страдающих рядом хронических заболеваний.

На утро 26 марта в России зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции, из них 410 - в Москве. Накануне в столице скончались два пожилых пациента с COVID-19.

Россия 24

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