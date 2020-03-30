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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
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В Кремле рассказали, почему в России не вводится режим ЧП из-за коронавируса

В Кремле рассказали, почему в России не вводится режим ЧП из-за коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в борьбе с распространением коронавируса власти принимают те меры, которые считают наиболее эффективными и предпочтительными.

Пандемия коронавируса

Об этом Песков сказал в понедельник журналистам. Так он ответил на вопрос, почему в стране не вводится режим чрезвычайного положения.

По словам Пескова, глава государства получает ежедневно необходимую информацию по ситуации с коронавирусом и принимает соответствующие решения. "В любом случае вся полнота информации по ситуации стекается к главе государства", - подчеркнул Песков.

Он порекомендовал обратиться в правительство РФ по вопросам, связанным с введением тех или иных мер по противодействию распространения коронавируса в российских регионах.

"Эти вопросы можно адресовать в штаб правительства. Сейчас принимаются те меры, которые считаются целесообразными", - подчеркнул Песков.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 30 марта в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста. После этого премьер РФ Михаил Мишустин призвал главы регионов последовать примеру столицы и ввести в своих субъектах режим карантина, аналогичный московскому.

Эпидемия одиночества

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