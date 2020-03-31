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Дума перенесла на январь вступление в силу закона об установке российского ПО на гаджеты

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки о переноса с 1 июля 2020 на 1 января 2021 года закона с требованием о предустановке российского программного обеспечения на все гаджеты, которые продаются в России.

Пандемия коронавируса

Эти поправки были внесены ранее во вторник в законопроект №931192-7, который дает правительству право вводить режим ЧС и который был принят в трех чтениях 31 марта.

Поправки были внесены во вторник в законопроект N931192-7. Предполагалось, что поправки о предустановке вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Закон об обязательной предустановке российского софта на гаджеты Федеральное собрание приняло еще в 2019 году. Он вносит поправки в статью закона о защите прав потребителей, которая регулирует качество товара. Его авторами стали депутаты от всех фракций - председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР), первый зампред комитета, единоросс Владимир Гутенев, а также единороссы Сергей Чиндяскин и Алексей Канаев, справедливоросс Олег Николаев и коммунист Александр Ющенко.

В пояснительной записке они указали, что принятие закона даст россиянам возможность использовать купленное оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией "смарт-ТВ") без того, чтобы устанавливать на них ПО, ориентированное на российских пользователей.

Против принятия законопроекта выступила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК. Там предупредили, что закон выдавит с рынка добросовестные компании, которые не смогут его исполнить технически: к примеру, на операционную систему Apple iOS нельзя переустановить ничего стороннего. Android допускает предустановку софта, но если ее сделать обязательно, будет нарушен баланс рыночных взаимоотношений между производителем ПО и производителем гаджета.

Госдума Сергей Жигарев Владимир Гутенев Олег Николаев Александр Ющенко РАТЭК

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