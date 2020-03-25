Британский парламент распустят на каникулы из-за коронавируса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Британский парламент 25 марта проведет голосование о роспуске депутатов на каникулы из-за коронавируса, сообщает BBC News со ссылкой на источники. Предполагается, что правительство продолжит работу, проводя совещания по видеосвязи.

Первоначально планировалось, что парламент закроется на пасхальные каникулы с 31 марта. Теперь депутатам предложили расстаться до 21 апреля, когда придется обсуждать проект бюджета. После этого они могут поставить на голосование решение о новом перерыве.

Перед закрытием депутаты должны принять ряд антикризисных законов по борьбе с коронавирусом.

Ранее несколько депутатов самоизолировались после того, как у них проявились симптомы заражения коронавирусом. Заражение также подтвердилось у министра здравоохранения королевства Надин Доррис.

Спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл уже призвал депутатов рассаживтаься дальше друг от друга на пленарных заседниях.

В Великобритании зафиксировано 8 077 случаев заражения коронавирусом, 422 заболевших умерли.

Правительство страны сначала предполагало обязать стариков самоизолироваться, а остальным дать переболеть, однако 24 марта премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении трехнедельного всеобщего карантина. Выходить из дома британцы могут только по крайней необходимости или на работу, если их работа признана жизненно важной. Им также запретили собираться больше чем по двое, исключение сделано для членов одной семьи.