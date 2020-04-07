Врио главы Коми подтвердил наличие заболевшего COVID-19 в республиканской больнице

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Коми знают, что в республиканской клинической больнице есть заразившийся коронавирусом, сейчас проверяются все его контакты, среди пациентов и среди сотрудников, заявил врио главы региона Владимир Уйба. Он сказал это в видеообращении на YouTube.

По его словам очага массового заражения в этой больнице нет. Учреждение не закрыто.

"Это рабочая ситуация, которую мы отрабатываем как профессионально так и эпидемиологически", - сказал чиновник.

Владимир Уйба возглавил Коми 2 апреля, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения, а еще раньше - возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

О появлении инфицированных COVID-19 в шести отделениях республиканской клинической больницы 6 апреля сообщила "Новая газета", ссылаясь на документ Роспотребнадзора.

Уйба отметил, что под наблюдением в республике находятся 3 447 человек, заражение коронавирусом подтверждено у 90, умерли трое зараженных.

Ранее стало известно, что в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара нашли очаг коронавирусной инфекции, среди заболевших есть медицинские работники. Коронавирус нашли у 48 пациентов из 217, больница выведен карантин.