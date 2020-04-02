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В России впервые за 23 года изменили список животных в Красной книге

В России впервые за 23 года изменили список животных в Красной книге
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Список животных, включенных в Красную книгу России, изменен впервые за 23 года, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

В Красную книгу внесены 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Минюст России утвердил соответствующие приказы Минприроды России в четверг.

В числе добавленных в список птиц оказались чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и другие.

Среди 14 млекопитающих, впервые попавших в Красную книгу РФ, - плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.

Как уточнили в ведомстве, предыдущая версия Красной книги РФ датирована 1997 годом, при этом обновление списков должно проводиться раз в десять лет.

Ранее и список животных, которых предполагалось занести в Красную книгу РФ, и сам процесс подготовки этого списка вызывали немало споров. По поручению главы Минприроды в 2019 году комиссия экспертов была обновлена и отрегулирована.

Минприроды РФ

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