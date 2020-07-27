Два вида китов вошли в список приоритетного восстановления популяции

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Два вида китов, обитающих в Охотском море, - серый и гренландский, включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению, сообщили в Минприроды РФ.

Кроме того, как сообщили в министерстве, в ходе реализации федерального проекта будут разработаны требования по проведению коммерческой деятельности в акваториях, являющихся особо важными местами обитания охотоморских популяций серого и гренландского китов, а также приняты стратегии сохранения и программы мониторинга данных видов.

Охотоморские популяции серого и гренландского китов занесены в Красную книгу РФ с первым природоохранным статусом. Помимо серого и гренландского китов в Перечень приоритетных видов федерального проекта "Сохранение биоразнообразия" входят амурский тигр, переднеазиатский леопард, дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, стерх, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь.