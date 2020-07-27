Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 27.07В России 818 120+5 635В мире 16 252 541+205 555

Два вида китов вошли в список приоритетного восстановления популяции

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Два вида китов, обитающих в Охотском море, - серый и гренландский, включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению, сообщили в Минприроды РФ.

В РоссииВ России впервые за 23 года изменили список животных в Красной книгеВ России впервые за 23 года изменили список животных в Красной книгеЧитать подробнее

Кроме того, как сообщили в министерстве, в ходе реализации федерального проекта будут разработаны требования по проведению коммерческой деятельности в акваториях, являющихся особо важными местами обитания охотоморских популяций серого и гренландского китов, а также приняты стратегии сохранения и программы мониторинга данных видов.

Охотоморские популяции серого и гренландского китов занесены в Красную книгу РФ с первым природоохранным статусом. Помимо серого и гренландского китов в Перечень приоритетных видов федерального проекта "Сохранение биоразнообразия" входят амурский тигр, переднеазиатский леопард, дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, стерх, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь.

Охотское море серый кит гренландский кит

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд подтвердил арест бывшей замминистра науки Лукашевич

Мосгорсуд подтвердил арест бывшей замминистра науки Лукашевич

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское на 3%

Журналиста "Медиазоны" оштрафовали на 2500 рублей после инцидента в УИКе

Санатории Сочи загружены на 90%

Санатории Сочи загружены на 90%

Многолетний куратор ТЭК Голомолзин ушел из ФАС после 25 лет работы

В российских школах не будут вводить дистанционное обучение

Результаты скандального ЕГЭ по химии оказались на уровне прошлого года

Результаты скандального ЕГЭ по химии оказались на уровне прошлого года

В Кремле заявили, что Россия не стремится в G7

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Песков отметил, что еще рано оценивать работу Дегтярева в Хабаровске

Песков отметил, что еще рано оценивать работу Дегтярева в Хабаровске

Брат убитого в Химках террориста сам сообщил о нем в полицию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');