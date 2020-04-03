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Глава Башкирии даст школьникам первый урок онлайн 6 апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Башкирии с 6 апреля, после каникул школьникам будут не только преподавать обязательные для изучения предметы, но и разговаривать с ними на "актуальные темы", сообщил в фейсбуке глава республики Радий Хабиров. Он лично проведет им в понедельник урок о борьбе с коронавирусом.

Пандемия коронавируса

В дальнейшем к онлайн-лекциям подключатся министры и эксперты, пообещал он.

"С 6 апреля наши дети начинают учиться максимально полноценно, насколько это возможно в рамках дистанционного образования. Со своей стороны, я и наши специалисты будем разговаривать со школьниками на самые актуальные и важные темы, в том числе и о ситуации, которая загнала наших детей по домам", - написал Хабиров.

Для районов Башкирии, где нет интернета, предусмотрены варианты обмена бумажными материалами, их будет развозить по населенным пунктам дежурные учителя на школьных автобусах три раза в неделю.

Радий Хабиров Башкирия

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