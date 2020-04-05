Проверка в Пермском суворовском училище не выявила больных COVID-19

Екатеринбург. 5 апреля. INTERFAX.RU - Медики проверили почти 130 воспитанников и преподавателей Пермского суворовского училища на коронавирус, заболевших не выявлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Тесты провели после того, как у одного из преподавателей появились признаки возможного заражения коронавирусной инфекцией. У него по результатам первичного экспресс-теста были диагностированы признаки возможного заражения.

Всего было обследовано 128 человек, все суворовцы 11-х классов училища, а также преподаватели и медперсонал, потенциально контактировавшие с воспитателем.

Тестирования на COVID-19 дали отрицательный результат.

3 апреля пресс-служба ЦВО сообщила, что воспитатель Пермского суворовского военного училища госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом. Воспитатель находился на самоизоляции у себя дома, с 27 марта училище не посещал, с коллегами и воспитанниками не контактировал.