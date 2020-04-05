Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 05.04В России 5 389+658В мире 1 197 405+101 488

Проверка в Пермском суворовском училище не выявила больных COVID-19

Екатеринбург. 5 апреля. INTERFAX.RU - Медики проверили почти 130 воспитанников и преподавателей Пермского суворовского училища на коронавирус, заболевших не выявлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Тесты провели после того, как у одного из преподавателей появились признаки возможного заражения коронавирусной инфекцией. У него по результатам первичного экспресс-теста были диагностированы признаки возможного заражения.

Всего было обследовано 128 человек, все суворовцы 11-х классов училища, а также преподаватели и медперсонал, потенциально контактировавшие с воспитателем.

Тестирования на COVID-19 дали отрицательный результат.

3 апреля пресс-служба ЦВО сообщила, что воспитатель Пермского суворовского военного училища госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом. Воспитатель находился на самоизоляции у себя дома, с 27 марта училище не посещал, с коллегами и воспитанниками не контактировал.

ЦВО Пермь

Новости

Власти Орехово-Зуева обещали восстановить дом, где произошел взрыв газа

С 6 апреля будут отменены поезда в Калининград через Литву и Белоруссию

Экономический кризис

В Кремле посоветовали готовиться к мировому экономическому кризису

В Кремле посоветовали готовиться к мировому экономическому кризису

В Роспотребнадзоре пояснили, сколько человек заражает больной COVID-19

Песков не стал связывать удаленный режим работы Путина с болезнью главврача Коммунарки

Песков не стал связывать удаленный режим работы Путина с болезнью главврача Коммунарки

Комиссия ГД проверит публикации "Радио Свобода" и "Медузы" о коронавирусе в РФ

В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом

В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом

Обвиняемый в убийстве историк Соколов доставлен из Москвы в Петербург

Вводить пропускной режим в Подмосковье пока не будут

Вводить пропускной режим в Подмосковье пока не будут

В России проведено уже почти 700 тыс. тестов на коронавирус

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');