Больницу в Перми закрыли из-за подозрений на коронавирус у персонала

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - У нескольких сотрудников Пермской краевой клинической инфекционной больницы подозревают заражение COVID-19, говорится в официальном телеграм-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

Как следует из сообщения, по предписанию главного санитарного врача региона, отделения этого медучреждения закрыты на карантин. Разрешен только прием пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять в другие специализированные медучреждения края.

3 апреля, двух сотрудников этой инфекционной больницы госпитализировали с признаками пневмонии, у них подозревают заражение COVID-19. Медики ожидают результатов повторного анализа.

Как отмечается в сообщении, подозрительные результаты были получены еще у троих сотрудников больницы. В настоящее время организовано обследование всех контактных лиц

По последним данным, всего в Пермском крае выявлен 21 случай заражения коронавирусом, из них три человека выздоровели, двое скончались.