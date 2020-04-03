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Минпромторг предложил единые пропуска для транспорта ритейлеров и поставщиков

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг попросил Минтранс решить проблему с получением пропусков на межрегиональные перевозки продуктов питания и товаров первой необходимости, возникшую из-за ужесточения внутренних правил регионов.

Соответствующее письмо за подписью главы ведомства Дениса Мантурова направлено на имя министра транспорта Евгения Дитриха. Копия письма имеется в распоряжении "Интерфакса".

В нем отмечается, что "в связи с ажиотажным спросом населения на продукты питания и товары первой необходимости" значительно возросла нагрузка на товаропроводящую сеть. На этом фоне регионы самостоятельно разрабатывают и утверждают собственные требования к формам пропуска на транспорт. Это, в частности, Краснодарский край, Башкирия и Татарстан, Ленинградская, Мурманская, Саратовская области.

"В ряде случаев требуется обязательное утверждение этих пропусков администрациями муниципальных органов власти. Это, безусловно, блокирует работу крупных торговых и логистических операторов, в том числе федерального масштаба", - отмечает Минпромторг.

Блокируется работа торговых и логистических операторов

Ведомство просит "незамедлительно обеспечить организацию порядка оформления пропусков грузового транспорта, а также иного транспорта, обеспечивающего товаропроводящую инфраструктуру (в том числе службы доставки), при котором пропуск, будучи выдан органом исполнительной власти одного субъекта РФ, может считаться действительным и на территории остальных субъектов".

"Вместе с тем ввиду того, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, должны непрерывно функционировать, считаем целесообразным исключить необходимость выдачи пропусков для грузового транспорта, обслуживающего товаропроводящую инфраструктуру в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров (в целях реализации посредством сети "Интернет")", - говорится в письме.

О принятом решении Минпромторг просит Минтранс сообщить в срок до 3 апреля.

В пресс-службе Минтранса "Интерфаксу" сообщили, что ведомство не комментирует внутреннюю служебную переписку.

Источник в логистической отрасли пояснил "Интерфаксу", что некоторые регионы в настоящее время "явно превышают полномочия при вводе ограничений в части межрегиональных перевозок, что значительно затрудняет работу".

Как сообщалось, глава Минпромторга ранее разослал главам регионов указания, касающиеся работы торговли на время действия ограничений из-за COVID-19. Согласно документу (копия также есть у "Интерфакса"), регионы должны обеспечить "беспрепятственный проезд транспорта, осуществляющего перевозку всех товаров, прежде всего продовольственных товаров и товаров первой необходимости, а также следующего на погрузку указанными товарами".

Отдельные регионы вводят собственные требования к формам пропуска на транспорт - это блокирует перевозки торговых операторов, в том числе федеральных, указывает Мантуров.

В некоторых регионах не пропускают транспорт, перевозящий заказы из интернет-магазинов, а в соответствии с распоряжением правительства, дистанционная торговля продовольственными и непродовольственными товарами на время ограничений из-за коронавируса допускается, напомнил глава Минпромторга

Интернет-магазины жалуются на ограничения

Ранее представители интернет-торговли жаловались на попытки региональных властей ограничить их работу, в частности, на препятствия движению транспорта. Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАСТ) Александр Иванов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой обеспечить "свободное перемещение автотранспорта, курьеров, водителей и экспедиторов, осуществляющих доставку и перемещение товаров (в том числе товаров первой необходимости), устойчивую работу всей логистической системы страны" (копия документа есть у "Интерфакса"). Среди участников НАСТ - eBay, Boxberry, PickPoint, СДЭК и другие компании.

Минпромторг Минтранс

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