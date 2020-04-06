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Росатом вернул своих сотрудников из Бангладеш в Нижний Новгород

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники госкорпорации "Росатом" вернулись в Россию из Бангладеш, рейс приземлился в понедельник вечером в нижегородском аэропорту "Стригино", сообщила администрация Нижегородской области.

178 человек проведут две недели в профилакториях Нижегородской области, где будут соблюдать режим изоляции. Помощь в организации данного режима оказывается по решению главы региона Глеба Никитина.

По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, "мы несем ответственность за наших сотрудников, поэтому если наши люди, находящиеся за рубежом, в нынешней непростой обстановке хотят вернуться на Родину, мы идем им навстречу".

"Сегодня с разрешения Правительства Российской Федерации организовали первый такой перелет - вернули в Россию из Бангладеш 178 человек, изъявивших такое желание. Губернатор Нижегородской области оказал помощь в организации режима изоляции наших сотрудников со всеми необходимыми мерами предосторожности. За это отдельная благодарность руководству области", - приводятся в сообщении слова Лихачева.

Большая часть прибывших - сотрудники Инжинирингового дивизиона Росатома, головное предприятие которого находится в Нижнем Новгороде. Также на борту находились работники субподрядных организаций, принимающих участие в сооружении АЭС "Руппур", где Инжиниринговый дивизион является генеральным подрядчиком.

"На данный момент все сотрудники чувствуют себя нормально. Однако всем пассажирам данного рейса будет необходимо провести две недели в изоляции в условиях обсерватора", - говорится в сообщении.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, прибывшим созданы все необходимые условия для самоизоляции, на которую они согласились добровольно.

Пассажиры рейса из Бангладеш прошли дистанционную термометрию с использованием переносного и стационарного тепловизионного оборудования, заполнили анкеты, получили уведомления о порядке действий при возвращении из зарубежных стран. Им вручили постановления о самоизоляции.

"В течение 14 дней прибывшие из Бангладеш будут находиться под наблюдением медиков. Для сотрудников Росатома организовано раздельное проживание, питание и постоянное медобслуживание. Такие меры нужны для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, если она будет выявлена у кого-то в этот период", - сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что рейс с россиянами приземлился в Нижнем Новгороде в 22:34 мск.

Росатом Нижний Новгород Бангладеш

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