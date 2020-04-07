Челябинская область закрыла въезд в три закрытых города "Росатома"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Челябинской области органичило въезд и выезд в три закрытых города (ЗАТО), где находтся предприятия "Росатома", чтобы эти объекты могли работать бесперебойно. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, жителей ЗАТО будут выпускать из этих городов, если цель их поездки подпадает в список исключений, например, это может быть получение медицинской помощи в других городах.

"При этом ограничивается въезд в ЗАТО. Те, кто прибывает туда, должны максимально ограничить контакты. Причина таких ограничений понятна. Мы должны обеспечить непрерывную и безопасную работу атомных предприятий, которые там находятся. Это вопрос безопасности нашей страны", - объяснил губернатор.

По его информации, похожие ограничения вводят и другие регионы.

В Челябинской области расположены ЗАТО Озерск, Снежинск и Трехгорный. Оперативные штабы этих городов 2 апреля сами ограничили туда въезд.

В Озерске на прошлой неделе было выявлено два случая заражения коронавирусом.

2 апреля президент Владимир Путин своим указом дал губернаторам полномочия по обстановке вводить необходимые ограничения на в регионах и ограничивать там движение транспорта.