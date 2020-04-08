Один человек погиб из-за взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли одного выжившего и одного погибшего из-под завалов дома, обрушившегося в результате взрыва газа в Нижегородской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Извлекли двух человек. Один погибший, один живой. Сейчас выясняются их личности. Работа продолжается", - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы уточнил, что из-под завалов извлечены двое мужчин.

"Сейчас устанавливается, кто они - гости или хозяева", - добавил он.

На сайте регионального ГУ МЧС РФ уточнятся, что, по предварительным данным, пострадали семь человек, из них один погиб, три человека госпитализированы в лечебное учреждение, троим оказана медицинская помощь на месте.

На базе участковой больницы развернут пункт размещения.

В селе Филинское Вачского района Нижегородской области около полуночи вторника взорвался газовый баллон в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Пять человек, включая ребенка, спасены. Всего в доме проживали 12 человек.

Взрывной волной оказались полностью разрушены перекрытия и несущие конструкции первого и второго этажа в стояке между двумя подъездами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).