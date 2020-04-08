Росавиация не разрешила "Уральским авиалиниям" вывезти россиян из Индии

По решению ведомства были отменены три рейса из индийских городов в Екатеринбург

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с решением Росавиации отменила рейсы из Индии, на которых должны были вылететь россияне, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Да, рейсы отменены в связи с отзывом разрешения Росавиацией", - сообщил представитель пресс-службы.

По данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", 8 апреля должен был состояться рейс из Тируванантхапура, 9 апреля - из Гоа, 10 апреля - из Ченнаи, 11 апреля - из Калькутты.

"Уральские авиалинии" планировали начать вывоз россиян, которые не могли вернуться из Индии из-за ограничений, связанных с коронавирусом, 4 апреля. Было согласовано четыре рейса: U6-3614 Тривандрум - Екатеринбург 4 апреля; U6-3616 Ченнай - Екатеринбург 5 апреля, U6-3610 Гоа - Екатеринбург 6 апреля и U6-3612 Калькутта - Екатеринбург 8 апреля.

Ранее в среду из-за отсутствия разрешения Росавиации был снова отложен вывозной рейс авиакомпании "Аврора" из Хабаровска в Сеул.

Вечером 3 апреля стало известно, что Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину "для максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории".

6 марта Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран. Теперь прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт "Шереметьево" не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ - не более 200 человек в сутки.