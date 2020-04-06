Регионы начали вводить изоляцию для прибывающих из Москвы и Петербурга

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Неколько регионов - Красноярский край, Томская область, Иркутская область - устанавливают правила изоляции приезжающих из Москвы и Петербурга.

Красноярское управление Роспотребнадзора ввело обязательную изоляцию на 14 дней для всех граждан, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска (Красноярский край) из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, сообщает пресс-служба управления.

"С 6 апреля 2020 года вводится изоляция всех лиц, прибывающих в аэропорты городов Красноярска, Норильска рейсами из городов Москвы, Санкт-Петербурга на срок 14 календарных дней со дня их прибытия, жителей Красноярского края - в домашних условиях, а граждан, проживающих в других субъектах РФ - по месту их пребывания", - говорится в сообщении.

Граждане из других регионов России обязаны находиться в изоляции по месту пребывания, при наличии возможности, или в условиях обсерватора.

Кроме того, лица, прибывающие на территорию Красноярского края из Москвы, Санкт-Петербурга другими видами транспорта, обязаны немедленно сообщать на "горячую линию" Роспотребнадзора о своем прибытии, месте, времени нахождения в неблагополучных с точки зрения распространения коронавируса городах, оставить контакты.

"В случае появления любого ухудшения состояния здоровья данные граждане должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций", - подчеркивают в ведомстве.

Соответствующее постановление Главного санитарного врача по Красноярскому краю размещено на официальном сайте ведомства и вступает в силу с 6 апреля.

Пассажиры авиарейсов, прибывающих из Москвы в Томск, начиная с понедельника будут обязаны в течение двух недель находиться на самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства Томской области.

Соответствующее решение принял накануне, 5 апреля, региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Томской области. Решено, что томичи будут находиться на самоизоляции у себя дома, а прилетающие в Томск жители других регионов на этот же срок будут помещаться в обсерватор.

Всех прилетающих рейсами из Москвы будут встречать, вручая соответствующие постановления, сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции, сказано в сообщении.

По данным на воскресенье, в Томской области остается два подтвержденных случая заражения коронавирусом. По словам заместителя руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева, на данный момент в инфекционных отделениях региона находятся 30 пациентов. У 19 из них тесты на коронавирус отрицательные, еще 11 человек ожидают результатов тестирования.

По решению губернатора Сергея Жвачкина, режим полной самоизоляции в регионе действует до 15 апреля.

Граждане, прибывающие в Иркутскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, также должны будут проходить двухнедельную самоизоляцию, сообщает в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Лицам, прибывающим в аэропорты Иркутска и Братска рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, необходимо находиться в течение 14 дней в изоляции: жителям Иркутской области - в домашних условиях; прибывшим из других регионов, проживающим на территории других субъектов РФ - по месту пребывания; в случае отсутствия условий для самоизоляции - в обсерваторе", - говорится в сообщении.

Прибывающие другими видами транспорта должны незамедлительно сообщить на единый телефон горячей линии о своем прибытии, дате и месте пребывания в Москве и Санкт-Петербурге, контактную информацию.

За находящимися в режиме самоизоляции устанавливается медицинское наблюдение.

По данным на понедельник в Иркутской области подтверждено девять случаев новой коронавирусной инфекции, из них три случая завозные из зарубежных стран, шесть - контактные.