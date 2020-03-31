ФАС заподозрила картельный сговор на рынке гречки в 10 регионах России

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Проверки по признакам картельного сговора на рынке гречневой крупы проводятся в 10 регионах РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС России.

Как пояснили в пресс-службе, 11 внезапных внеплановых проверок были начаты в этих регионах в минувшую пятницу, 27 марта. Антимонопольщики подозревают производителей и поставщиков гречки в картельных соглашениях, направленных на повышение цены и изъятие этой крупы из торгового оборота, сказали в ФАС.

В настоящее время изучаются документы и компьютерная информация, полученные в ходе осмотров офисов проверяемых компаний, данные электронных торговых площадок.

"В случае, если проверки подтвердят признаки картельного соглашения, то будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства и виновным компаниям грозит ответственность, предусмотренная антимонопольным и уголовным законодательством. Это - оборотные штрафы для юридических лиц и уголовная ответственность до 6 лет лишения свободы для должностных лиц", - уточнили в пресс-службе.

В ФАС пояснили, что проверки начаты в связи с многочисленными жалобами на рост цен на гречку.

Ранее в марте глава ФАС Игорь Артемьев сообщил на брифинге, что в ходе проверок служба выявила "элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно". ФАС также сообщала, что подразделения ведомства в регионах переходят на усиленный режим работы по мониторингу и выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары.

Гречневая крупа была в числе тех продуктов питания, на которые в середине марта наблюдался ажиотажный спрос на фоне пандемии коронавируса. В результате розничные цены на нее, по данным Росстата, с 17 по 23 марта повысились на 1,2% против 0,2% неделей ранее.