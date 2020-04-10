Ритейлеры предостерегли от "резкого и упрощенного" регулирования наценки

Фото: Сергей Петров/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предостерегла власти от использования резких и упрощенных механизмов регулирования наценки на продукты питания.

"Установление предельной наценки конкретного товара ниже себестоимости его производства или продажи - гарантия быстрого дефицита этого товара", - говорится в сообщении АКОРТ.

Там отметили, что снижающийся спрос в условиях самоизоляции и высокая конкуренция между крупнейшими ритейлерами вынуждает бороться за каждого покупателя. "Каждой из компаний экономически выгодно иметь самые низкие цены, чтобы обеспечить максимальное привлечение покупателей в свои магазины. Искусственное завышение торговой наценки одной из компаний приведет к немедленному оттоку покупателей к конкурентам. Попытка сговора ради повышения будет немедленно пресечена ФАС, которая постоянно и профессионально мониторит рынок и для которой деятельность крупнейших компаний совершенно прозрачна", - подчеркнули участники АКОРТ.

В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным раскритиковал крупнейшие торговые сети - "Пятерочку" (X5 Retail Group), "Магнит" и "Ленту" - за политику в области наценок. Он привел пример с закупкой огурцов: сети приобретают их по 27,5 руб. за килограмм, а реализуют по 149,9 руб.

Установление наценки на всех этапах производства продуктов питания (от сырья до розницы) - экономически необходимое условие нормальной деятельности компаний по производству и продажи товаров, напомнили в АКОРТ. Размер этой наценки неравномерен, от нулевой или отрицательной для самых дешевых товаров до высокой на продукцию премиального сегмента, при этом более высокая наценка на дорогие виды продукции компенсирует торговые затраты на более дешевые. Установление торговой наценки также учитывает факторы сезонности в ряде товаров, регионального баланса спроса и предложения, особенностей логистики и многие другие.

При этом рентабельность розничной торговли остается существенно ниже рентабельности большинства отраслей экономики. Например, за 2018 год рентабельность ритейла, по данным ФНС, составила 2,6%, сообщили в АКОРТ.

Вызовы в период самоизоляции

В ассоциации напомнили, что Х5, "Магнит" и Metro обнулили торговую наценку на часть социально значимых товаров для поддержки незащищенных категорий граждан. К этой инициативе присоединилась группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео"), отказавшись от торговой наценки и зафиксировав розничные цены на отдельные модели техники.

В течение марта 2020 года компании-участницы АКОРТ и производители продуктов питания столкнулись со значительным ростом спроса на ряд социально значимых товаров, и все участники цепочки поставок продовольствия "работали круглосуточно и с максимальной нагрузкой".

"Несмотря на все сложности, производители и розничные сети смогли обеспечить практически бесперебойную поставку продовольственных товаров и сохранение текущего уровня цен на большую часть ассортимента, за исключением отдельных импортных товаров, поставки которых были ограничены из-за карантинных мер", - говорится в сообщении АКОРТ.

Закупочные цены растут

В конце марта - начале апреля резкое падение курса рубля стало существенно влиять на себестоимость продуктов питания у производителей. Розничные сети получили и продолжают получать от поставщиков большей части товаров уведомления о повышении цен в среднем на 5-15%. Отдельные поставщики, по данным ассоциации, уведомляют ритейлеров о намерении увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к постепенному росту цен на полках магазинов по мере продажи закупленного ранее более дешевого и поступлению более дорогого товара, предупредили в ассоциации.

Кроме того, меры, направленные на противодействие распространению коронавируса, приводят к остановке работы предприятий многих отраслей, малого и среднего бизнеса, что оказывает значительно давление на покупательную способность населения. В этих условиях компании АКОРТ "прилагают все усилия для удержания приемлемого уровня розничных цен, тщательно оценивая объективность повышения закупочной цены, прежде чем транслировать его в розничную цену".

"Стремясь поддержать покупательскую способность населения, торговые сети минимизируют собственную торговую наценку. Это происходит, несмотря на рост закупочных цен, а также на давление на рентабельность, которое оказывают возросшие расходы, связанные с поддержанием ассортимента в период снижения спроса, и значительные затраты на обеспечение защитных мер для покупателей и сотрудников. В настоящее время рост розничных цен на целый ряд социально-значимых товаров на полке существенно отстает от динамики увеличения закупочных цен", - подчеркнули в АКОРТ.