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Х5 и "Магнит" обнулят наценку на некоторые социально значимые товары

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и "Магнит" решили как минимум на месяц обнулить торговую наценку на некоторые категории социально значимых товаров.

"Инициатива направлена на поддержку социально незащищенных групп покупателей в период сложной эпидемиологической ситуации в стране. Каждая торговая сеть определит перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте "первой цены", которые будут предложены покупателям без торговой наценки - по цене их приобретения у производителей", - говорится в сообщении Х5 и "Магнита".

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"Текущая ситуация побуждает нас принять специальные меры поддержки покупателей. Товары "первой цены" жизненно важны для социально незащищенных групп населения, о которых мы должны позаботиться в первую очередь. Мы надеемся, что наша совместная инициатива найдет отклик среди наших поставщиков, и оптовые цены на эти товары будут также минимальны", - сказал CEO Х5 Retail Group Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении.

"Многие наши покупатели, особенно малообеспеченные, оказались сегодня в достаточно сложной ситуации. Мы считаем важным поддержать их и дать возможность минимизировать свои расходы на продукты питания первой необходимости", - отметил президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что Х5 проинформировала ее, что собирается продавать некоторые социально значимые товары без наценки и что к этой инициативе может присоединиться "Магнит".По мнению ФАС, это не противоречит положениям закона о торговле и закона о защите конкуренции.

Х5 Магнит

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