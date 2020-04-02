Предприятие "Роскосмоса" 8 апреля получит регистрацию для продажи аппаратов ИВЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) 8 апреля планирует получить регистрационные документы для вывода на рынок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"ОРКК совместно с организациями отрасли проводит работы по регистрации и выводу на рынок аппаратов искусственной вентиляции легких. Один из них предназначен для применения в машинах скорой помощи и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров", - говорится в сообщении.

Кроме того, ОРКК планирует продвигать на рынке аппараты ИВЛ для новорожденных, находящихся в состоянии дыхательной недостаточности сразу после родов.

Также в процессе регистрации с 19 февраля находится медицинский смеситель газов для формирований кослородно-воздушной смеси, который может применяться в роддомах и перинатальных центрах, информирует "Роскомос".

Аппараты ИВЛ используются, в частности, для помощи пациентам с осложнениями от коронавируса COVID-19.