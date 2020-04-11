Пермский "Промобот" займется разработкой человекоподобных роботов на Дальнем Востоке

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Дальневосточный фонд высоких технологий предоставил ООО "Промобот" (Пермь) 200 млн рублей на разработку человекоподобных роботов, говорится в сообщении фонда.

Компания откроет во Владивостоке обособленное подразделение, которое займется созданием элементов внешности для человекоподобных роботов, в частности, искусственной кожи и волос. На основе полимеров планируется создать наиболее точные копии человеческой кожи, включая микроморщины.

Главой дальневосточного офиса "Промобота" будет назначен российский скульптор и дизайнер Петр Чегодаев.

По данным фонда, такие разработки будут востребованы "в условиях пандемии".

Инвестиции фонда также пойдут на разработку новой диалоговой системы Promobot на основе искусственного интеллекта.

ООО "Промобот" создано в 2015 году в Перми, с того же года оно является резидентом Сколково. Занимается производством автономных сервисных роботов, которые поставляются на внутренний рынок и в 38 стран мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников-людей.

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в 2018 году Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ), РВК и "Роснано". Фонд инвестирует в перспективные высокотехнологичные проекты и проекты локализации на Дальнем Востоке. Объем фонда - 5 млрд рублей.