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В пермском центре госуслуг появилась сотрудница-андроид

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Человекоподобный робот начал работу в многофункциональном центре (МФЦ) "Мои документы" в Перми, сообщает разработчик андроида компания Promobot.

Производитель уточняет, что робот умеет двигать глазами, бровями, губами, общаться и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в компании, а также собственная запатентованная конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. При создании робота разработчики использовали собственную технологию создания искусственной кожи.

"Внешность робота создана нейросетью (...) Искусственный интеллект проанализировал внешность нескольких тысяч российских женщин и создал обобщенный образ: девушка с русыми волосами и карими глазами", - отмечается в сообщении.

Функционал робота заключается в сканировании документов и последующем формировании заявления в зависимости от типа документа. Посетитель подписывает заявление, андроид его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ.

Руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов пояснил, что в рамках тестового периода искусственный интеллект будет помогать жителям получать справки об отсутствии судимости и привлечения к административной ответственности за употребление наркотических средств. Впоследствии функционал будет расширен. Человекоподобный робот, наряду со специалистами филиала, будет осуществлять функции по приему документов по наиболее востребованным услугам.

Отмечается, что это не первый роботизированный сотрудник пермского МФЦ: в феврале 2019 года в центре установили Promobot V.4. Он встречает клиентов на входе, помогает им сориентироваться в услугах, уточняет готовность документов, проверяет статус талона в электронной очереди и выполняет другие функции.

Компания "Promobot" (резидент "Сколково") основана в 2015 году в Перми. Специализируется на производстве автономных сервисных роботов, которые используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников.

Пермь Промобот

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