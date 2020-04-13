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В Воронежской области откроют парикмахерские на фоне роста числа больных COVID-19

Также со вторника будет разрешено посещать суды и органы следствия

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев внес уточнения в нормативно-правовые акты, расширив перечень предприятий, которым разрешено работать во время режима всеобщей самоизоляции.

Пандемия коронавируса

"Открываются парикмахерские и салоны оптики; разрешено посещать суды, адвокатские и нотариальные конторы, органы дознания и следствия, судебно-экспертные учреждения; разрешена деятельность организаций, оказывающих ритуальные услуги", - сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.

Кроме того, в регионе теперь разрешено перемещение волонтеров - для доставки продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся, а также донорство крови.

Изменения вступают в силу с 14 апреля.

Режим самоизоляции по-прежнему действует до 30 апреля. Сроки могут быть скорректированы - в зависимости от эпидемиологической ситуации, отмечается в сообщении.

Ранее в регионе в режиме самоизоляции разрешили работу организациям обрабатывающей промышленности с численностью сотрудников до 50 человек; застройщикам жилья и объектов здравоохранения, объектам социально-культурного назначения и другим.

За последние сутки в Воронежской области скончалось три человека с коронавирусом, у одного из них диагноз был подтвержден предварительно. Число больных COVID-19 в регионе за сутки выросло на 11 человек - до 60. Выздоровели из них 16 человек.

Всего в России по состоянию на понедельник было выявлено 18 328 случаев заболевания COVID-19, 148 человек скончались, 1 470 пациентов выздоровели.

Воронежская область Александр Гусев коронавирус

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