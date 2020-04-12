В Рязанской области смягчили карантин и разрешили открыть парикмахерские и химчистки

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Рязанской области расширен список предприятий и организаций, которым разрешено работать в объявленные в связи с карантином по коронавирусу нерабочие дни, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Так разрешена деятельность парикмахерских и салонов красоты (в части предоставления парикмахерских услуг); химчисток и ремонтов обуви.

При этом работа парикмахерских возможна только по предварительной записи, с обязательной обработкой лица и рук клиентов кожными антисептиками и при условии наличия зала площади не менее 10 кв. метров на одного клиента.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 12 апреля в регионе выявлены еще 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 71 человека. В настоящее время четверо граждан выписаны, они здоровы.