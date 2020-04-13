Первому вице-премьеру Удмуртии стали угрожать оставшиеся без работы парикмахеры

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Владельцы парикмахерских Удмуртии, не имеющих права работать в период самоизоляции, шлют сообщения с угрозами первому вице-премьеру республики Александру Свинину.

Об этом он сам рассказал в ходе видеообщения с жителями республики в соцсетях.

"Владельцы либо сотрудники парикмахерских салонов даже писали прямые угрозы, что: "если мы увидим, что вы пострижетесь до того, как салоны будут открыты, мы вас найдем - и...", - рассказал Свинин.

Он предположил, что его насильно постригут.

Вице-премьер Удмуртии пообещал, что власти разрешат парикмахерским работать, если ситуация с распространением коронавируса в республике не будет ухудшаться.

По словам Свинина, к нему также поступает информация о том, что некоторые парикмахеры начали оказывать услуги на дому. Он заявил, что каждое такое сообщение рассматривается и направляется в контролирующие органы.

На время режима самоизоляции в Удмуртии запрещено работать парикмахерским и салонам красоты, не имеющим медицинской лицензии.

Всего по состоянию на 13 апреля в Удмуртии 19 случаев заражения коронавирусом, три человека выписаны из больниц.