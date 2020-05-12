Нижегородские ученые создали уникальную среду для транспортировки клеток с COVID-19

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Среда для транспортировки вирусов, в том числе и COVID-19, разработана на базе инжинирингового центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ). Об этом сообщил агентству "Интерфакс" проректор этого вуза по инновациям Михаил Ширяев во вторник.

"Транспортно-питательная среда для перевозки вирусов - уникальная разработка для отечественной науки, востребованная для бизнеса. Благодаря этой среде вирус, в том числе COVID-19, сохраняется живым в течение семи дней, ученые смогут его использовать для тестирования и разработки антител", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что прошли внутренние лабораторные испытания, необходимые для регистрации продукта.

В свою очередь директор компании разработчика питательной среды Святослав Зиновьев уточнил агентству, что уже поступили заказы на поставку продукта от бизнесменов из Китая.

"В январе 2020 года было получено регистрационное удостоверение на это изделие. Но после того, как началась вся история с COVID-19, мы предположили, что среда позволит эффективно транспортировать образцы с новой коронавирусной инфекцией. Мы направили ее специалистам Федерального медико-биологического агентства, где по результатам испытаний они пришли к выводам, что среда не искажает точность анализа после транспортировки биоматериала", - сказал Зиновьев.