Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

Нижегородские ученые создали уникальную среду для транспортировки клеток с COVID-19

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Среда для транспортировки вирусов, в том числе и COVID-19, разработана на базе инжинирингового центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ). Об этом сообщил агентству "Интерфакс" проректор этого вуза по инновациям Михаил Ширяев во вторник.

"Транспортно-питательная среда для перевозки вирусов - уникальная разработка для отечественной науки, востребованная для бизнеса. Благодаря этой среде вирус, в том числе COVID-19, сохраняется живым в течение семи дней, ученые смогут его использовать для тестирования и разработки антител", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что прошли внутренние лабораторные испытания, необходимые для регистрации продукта.

В свою очередь директор компании разработчика питательной среды Святослав Зиновьев уточнил агентству, что уже поступили заказы на поставку продукта от бизнесменов из Китая.

"В январе 2020 года было получено регистрационное удостоверение на это изделие. Но после того, как началась вся история с COVID-19, мы предположили, что среда позволит эффективно транспортировать образцы с новой коронавирусной инфекцией. Мы направили ее специалистам Федерального медико-биологического агентства, где по результатам испытаний они пришли к выводам, что среда не искажает точность анализа после транспортировки биоматериала", - сказал Зиновьев.

Хроника коронавируса. Май.

15
В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит заражение людей от таких болезней, как COVID-19В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит заражение людей от таких болезней, как COVID-19
Нижний Новгород коронавирус

Новости по теме

Новости

Арестован организатор хосписа в Красногорске, где сгорели 11 человек

Голикова отвергла обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Голикова отвергла обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Оппозиция раскритиковала введенный Думой запрет на участие в выборах судимых по "дадинской статье"

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Мужчину, бросившего гранату во двор соседей, арестовали на Ставрополье

Концерн "Ростеха" не останавливал поставки ИВЛ на фоне пожаров в больницах

Концерн "Ростеха" не останавливал поставки ИВЛ на фоне пожаров в больницах

Сечин попросил Путина увеличить доступность кредитования для "Роснефти"

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');