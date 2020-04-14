ФАС предостерегла регионы от запрета продавать пиво

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба рекомендовала регионам обдуманно вводить ограничения и запрету на розничную продажу алкоголя, а также пива, чтобы избежать негативных последствий для граждан и малого и среднего бизнеса.

В ФАС напомнили, что в начале апреля некоторые регионы ужесточили ограничения по продаже алкоголя. В ведомство начали жаловаться предприниматели, которым запретили торговать пивом, сидром, пуаре или медовухой. Как писал "Коммерсантъ", магазины разливного пива решили закрыть в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях.

В ФАС считают, что в этих ограничениях могут быть признаки нарушения антимонопольного законодательства. Чиновники также предупредили, что ограничения могут вызвать негативные социально-экономические последствия, в том числе снижение налоговой базы регионов, стимулирование нелегального оборота алкогольной продукции, в том числе суррогатов.

В ФАС отметили, что сокращение числа работающих магазинов может привести к нарушению режима социального дистанцирования, считает служба.

Ограничения в работе "легальных, добросовестных участников рынка может привести к сокращению числа малых и средних предприятий, в том числе малых пивоварен, для которых после закрытия ресторанов и баров пивные магазины стали единственным каналом сбыта продукции", а это идет в разрез с политикой правительств по поддержке малого и среднего бизнеса, предупредил через пресс-службу замглавы ФАС Алексей Доценко.

Ранее против ограничений на продажу алкоголя выступил Минпромторг.

Союз российских пивоваров в начале апреля попросил премьер-министра Михаила Мишустина временно ввести единые федеральные правила для продажи пива, чтобы регионы не могли ее ограничивать.