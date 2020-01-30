ВС вернул заявление защиты активиста Котова, поданное в связи с решением КС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Верховный суд России не принял заявление защиты Константина Котова, поданное председателю суда Вячеславу Лебедеву с просьбой незамедлительно обратиться с представлением в президиум об отмене приговора активисту и прекращении его уголовного преследования в связи с определением Конституционного суда. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В свою очередь один из адвокатов Котова Анна Ставицкая, сообщила, что знает о возвращении заявления. Причины этого решения Верховного суда, защите пока не известны.

Дело Котова в КС

Конституционный суд РФ 27 января определил пересмотреть приговор Котову, осужденному за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. В определении КС РФ, опубликованном на сайте суда, напоминается, суды должны оценивать общественную опасность проступка, а также утратило ли проводимое публичное мероприятие мирный характер вследствие нарушения обвиняемым порядка его организации либо проведения. Именно эти обстоятельства, указывает КС, являются необходимым условием применения лишения свободы по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Тверской суд Москвы 5 сентября прошлого года приговорил Котова к четырем годам по данному обвинению.

Указанная статья Уголовного кодекса получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Котов стал вторым.