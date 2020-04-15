Застрявших в Таиланде россиян в субботу вывезут во Владивосток

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Сибирь" в субботу 18 апреля планирует вывезти из Бангкока во Владивосток россиян, которые хотят уехать из Таиланда, но не могут из-за ограничений в авиасообщении. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Планируется вывоз в основном жителей Приморского края. Борт вмещает 200 пассажиров. Чиновники предупредили, что день и время рейса еще могут измениться, так как окончательное решение о вывозных рейсов принимаются по факту формирования загрузки самолетов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи.

Когда этих людей привезут во Владивосток, им придется провести две недели на строгом карантине. Жителей Приморья отпустят самоизолироваться дома, жителей других регионов поместят в обсерваторы.

Ранее сообщалось, что рейс Бангкок - Владивосток для вывоза из Таиланда россиян, которые не смогли вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом, будет выполнен в среду авиакомпанией S7.

В минувшее воскресенье "Аврора" вывезла из Сеула во Владивосток и Хабаровск более 200 россиян.